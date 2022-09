Samsung Chromebook 4+ al minimo storico su Amazon

Sei alla ricerca di un nuovo laptop, ma non vuoi spendere troppo? Questa è l’offerta che fa per te: in questo momento, il modello Samsung Chromebook 4+ è proposto al prezzo minimo storico su Amazon. È adatto allo studio, a gestire la produttività di base, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale.

Chrome OS in offerta: Samsung Chromebook 4+

Sono queste le più importanti specifiche tecniche integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N4000, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM LPDDR4, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth e porta USB. La colorazione è Platinum Titan, quella visibile nelle immagini qui allegate. È possibile consultare tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS, costantemente aggiornato e supportato da Google, con la possibilità di scaricare e installare le applicazioni Android direttamente dalla piattaforma Play Store.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare il laptop Samsung Chromebook 4+ al prezzo finale di soli 199 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.