Il Customer Service Samsung nella lingua dei segni

Nel nome dell'inclusione e dell'accessibilità, Samsung annuncia la possibilità di ricevere supporto e assistenza dal Customer Service anche ricorrendo alla LIS, la lingua dei segni italiana.

Inclusione e accessibilità: l'assistenza Samsung anche nella LIS

Il servizio è offerto attraverso il canale video, così che clienti e utenti possano ricevere le informazioni desiderate a proposito di prodotti, applicazioni, funzionalità o altro. Un progetto messo in campo in collaborazione con ENS (Ente Nazionale Sordi), realtà da oltre due decenni impegnata su iniziative di questo tipo.

Questo nuovo canale di supporto conferma il grande impegno di Samsung nel promuovere l’inclusione e l’accessibilità in tutte le sue aree di business, fornendo assistenza completa su tutti i propri canali.

Chi desidera richiedere l'assistenza di Samsung attraverso un consulente LIS non deve far altro che inviare un'email per prenotare l'appuntamento: tutti i dettagli sull'indirizzo a cui scrivere e gli orari della disponibilità (martedì e venerdì, dalle 12 alle 13) sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale. È necessario disporre di uno smartphone, un tablet o un computer con fotocamera o webcam e connessione a Internet attiva. Queste le indicazioni.