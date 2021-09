L'alfabeto delle Emoji continua ad arricchirsi

Iniziò tutto con un semplice “:-)”, ora siamo arrivati ormai a 838 caratteri: l'alfabeto delle emoji stabilito ufficialmente dal consorzio Unicode si arricchisce infatti di 37 nuove immagini che vanno ulteriormente ad arricchire le soluzioni fin qui adottate nelle versioni antecedenti.

Le novità hanno già fatto discutere a suo tempo, ma ora le discussioni sono ormai questione del passato: tra fagioli, mani a cuore e nuove espressioni facciali, la gamma si impreziosisce ulteriormente per arrivare ad un numero addirittura complesso da poter utilizzare.

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K

— The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021