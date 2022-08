Samsung e Qualcomm, altri 7 anni di partnership

Samsung e Qualcomm Incorporated continueranno la partnership vincente che li ha condotti fin qui al dominio del mercato mobile. L’accordo prolunga uno stato di fatto, dunque, nel quale le due aziende mettono sul piatto una sinergia collaborativa, i reciproci brevetti e le migliori tecnologie. Un accordo che ha portato le due aziende a sviluppare ad esempio i foldable di terza generazione e che ora con ogni probabilità vedrà incarnarsi anche nella generazione annunciata nel giorni a venire (nonché nel futuro Galaxy S23)

L’accordo è basato anzitutto sull’estensione delle licenze di brevetto per le tecnologie 3G, 4G, 5G e 6G, ma le due aziende “hanno inoltre concordato di espandere la loro collaborazione con le piattaforme Snapdragon per i futuri prodotti premium Samsung Galaxy, tra cui smartphone, PC, tablet, realtà estesa e altro ancora“.

L’estensione del nostro accordo di licenza è un’ulteriore prova del nostro impegno reciproco per una collaborazione a lungo termine. Il nostro rapporto con Samsung non è mai stato così forte. Per oltre due decenni abbiamo lavorato insieme per guidare il settore e siamo lieti di continuare questa partnership strategica per sviluppare tecnologie e prodotti innovativi utilizzando le piattaforme Snapdragon per alimentare un maggior numero di dispositivi Samsung premium a livello globale

Cristiano Amon, presidente e amministratore delegato di Qualcomm Incorporated