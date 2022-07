Samsung Galaxy S23 solo con processore Qualcomm

Qualcomm ha annunciato l’estensione fino al 2030 dell’accordo di licenza sottoscritto con Samsung per l’uso delle tecnologie 3G/4G/5G/6G. I processori dell’azienda californiana verranno inoltre utilizzati per i futuri dispositivi del produttore coreano. Il CEO Cristiano Amon ha confermato che i futuri smartphone della serie Galaxy S23 integreranno solo lo Snapdragon 8 Gen 2 in tutto il mondo, come ipotizzato all’inizio del mese. Samsung ha tuttavia smentito l’abbandono dei chip Exynos.

Samsung Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen 2

Gli smartphone della serie Galaxy S sono disponibili da molti anni con due processori differenti: Snapdragon in USA e Corea del Sud, Exynos nel resto del mondo. Il CEO di Qualcomm ha comunicato che il processore Snapdragon 8 Gen 1 è presente sul 75% dei Galaxy S22. La percentuale salirà al 100% con l’arrivo dei Galaxy S23. Non c’è ancora la conferma ufficiale del nome, ma i prossimi smartphone di fascia alta dovrebbero integrare il processore Snapdragon 8 Gen 2.

Questa è sicuramente una buona notizia per gli utenti, dato che le prestazioni dei chip Qualcomm sono generalmente migliori dei chip Exynos (il divario è stato ridotto con l’uso di una GPU AMD nell’Exynos 2200). Anche in Italia sarà quindi possibile acquistare un Galaxy S23 con processore Qualcomm.

Samsung ha tuttavia smentito le indiscrezioni sul possibile abbandono dei chip Exynos. I Galaxy S23 e S24 avranno solo chip Qualcomm, ma un nuovo processore Exynos debutterà con i Galaxy S25 nel 2025. Anche i Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 integreranno un processore Qualcomm (lo Snapdragon 8 Gen 1). I nuovi smartphone pieghevoli verranno annunciati il 10 agosto.

