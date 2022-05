Samsung Galaxy Z Fold 4: possibili specifiche

Samsung dovrebbe annunciare i nuovi smartphone pieghevoli durante l’evento Unpacked previsto ad agosto. Anche stavolta sono già numerose le indiscrezioni sui Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4. Per quest’ultimo modello sono apparsi online i primi render e le possibili specifiche. Le differenze in termini di design e hardware sembrano minime rispetto all’attuale Galaxy Z Fold 3.

Galaxy Z Fold 4: aggiornamento incrementale

In base alle fonti del noto leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), le dimensioni del Galaxy Z Fold 4 saranno 155x130x7.1 millimetri. Il piccolo incremento dello spessore rispetto al Galaxy Z Fold 3 (usato anche da Bill Gates) ha permesso di eliminare la sporgenza del modulo fotografico posteriore, ottenendo un design simile a quello adottato per il Galaxy S22 Ultra.

Samsung dovrebbe anche migliorare la fotocamera principale posteriore, scegliendo un sensore da 50 megapixel, invece del sensore da 12 megapixel. Invariate invece le altre due: ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 3x. Possibili novità anche per la fotocamera interna “under display” che potrebbe avere una sensore da 16 megapixel. La “cover camera” dovrebbe avere un sensore da 10 megapixel.

Queste sono le altre specifiche del Galaxy Z Fold 4: schermo interno da 7,6 pollici ed esterno da 6,2 pollici (entrambi con refresh rate di 120 Hz), processore Snapdragon 8+ Gen 1, 12/16 GB di memoria LPDDR5, 256/512 GB di storage, batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25 Watt, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo e porta USB Tyep-C. Il sistema operativo sarà certamente Android 12.

È evidente che si tratta di un aggiornamento incrementale rispetto al Galaxy Z Fold 3. Non ci sono informazioni sui prezzi, ma è possibile un leggero ritocco verso il basso. In alcuni paesi dell’est Europa è stata eliminata la Z dal nome, in quanto usata dai militari russi che hanno invaso l’Ucraina. La modifica potrebbe estendersi ad altri paesi.

