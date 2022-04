Galaxy Z Fold 4, i rumor sulla fotocamera sono molto interessanti

Galaxy Z Fold 4 potrebbe mettere fine al punto debole degli smartphone pieghevoli Samsung. Secondo una nuova voce, pare infatti che la prossima generazione della famiglia di device del colosso coreano monterà la stessa fotocamera da 108 megapixel di Galaxy S22 Ultra.

Si tratterebbe di un passo in avanti importante rispetto Z Fold 3, che è dotato di un sistema a tripla fotocamera posteriore con sensore principale, un teleobiettivo con zoom ottico 2x e un modulo ultrawide tutti con 12 megapixel.

Samsung Galaxy Z Fold 4: la stessa fotocamera di Galaxy S22 Ultra?

Le prime voci di corridoio su Galaxy Z Fold 4 sostenevano che lo smartphone avrebbe innanzitutto montato lo stesso teleobiettivo 3x da 10 megapixel della gamma Galaxy S22. Ora, pare che il discorso sia esteso anche all’ottica principale da 108 megapixel del modello ultra.

La fotocamera da 108 megapixel di questo smartphone ha decisamente raccolto il plauso di esperti ed appassionati. Parliamo di un sensore capace di produrre immagini altamente dettagliate e ben bilanciate con impressionanti prestazioni sulle foto notturne. Il tutto accompagnato dalla possibilità di registrare video 8k a 24FPS, funzione che potremmo rivedere nel nuovo Galaxy Z Fold.

Per il terzo sensore invece non si hanno per il momento informazioni. Probabilmente sarà un’unità ultrawide da 12 megapixel, ma non è chiaro se verrà ereditata anche questa da S22 Ultra o direttamente da Z Fold 3.

Quel che è certo è che Samsung pare puntare ad un grosso miglioramento da ogni punto di vista per la sua nuova famiglia di smartphone pieghevoli. L’upgrade dovrebbe riguardare anche le fotocamere anteriori, mentre il dispositivo in sé pare sarà più sottile, con tanto di slot per la S Pen e lettore di impronte digitali fisico.

Sotto la scocca potrebbe trovare posto un chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus, la stessa batteria da 4400 mAh del suo predecessore e in generale un prezzo di partenza leggermente più economico. L’annuncio di Galaxy Z Fold 4 è previsto entro la fine del terzo trimestre.