Samsung Galaxy Z Flip 4: svelate le specifiche

Come era prevedibile, dopo quelle del Galaxy Z Fold 4 sono trapelate anche le possibili specifiche del Galaxy Z Flip 4, lo smartphone pieghevole “a conchiglia” che dovrebbe essere annunciato da Samsung durante l’evento Unpacked previsto per il mese di agosto. Anche in questo caso non ci saranno grandi modifiche rispetto all’attuale Galaxy Z Flip 3 che può essere acquistato su Amazon con uno sconto del 37%.

Galaxy Z Flip 3: schermo esterno più grande

I render pubblicati online dal noto leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) confermano che il design del Galaxy Z Flip 4 rimarrà invariato. La principale differenza rispetto al Galaxy Z Flip 3 dovrebbe essere la diagonale dello schermo Super AMOLED esterno che aumenterà da 1,9 a 2,1 pollici. L’incremento delle dimensioni consentirà di mostrare più informazioni. Il modello originale aveva uno schermo da 1,1 pollici.

Non sono previste novità per lo schermo Dynamic AMOLED interno da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz. Il Galaxy Z Flip 4 dovrebbe però integrare il nuovo processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage.

È molto probabile che per la fotocamera principale del Galaxy Z Fold 4 venga utilizzato un sensore da 50 megapixel (invece del precedente da 12 megapixel). Purtroppo Samsung non aggiornerà il comparto fotografico, quindi anche il Galaxy Z Flip 4 avrà due fotocamere posteriori da 12 megapixel e una fotocamera interna da 10 megapixel.

Le altre possibili specifiche sono: batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida da 25 Watt (wireless da 10 Watt) e sistema operativo Android 12 con interfaccia One UI 4. Considerate le minime differenze è consigliato l’acquisto del Galaxy Z Flip 3 a 696,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.