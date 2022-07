Samsung, nuovo evento Unpacked il 10 agosto

Il 10 agosto Samsung annuncerà qualcosa di nuovo. Cosa? Difficile a dirsi al momento, anche se le ipotesi stanno ormai prendendo forma rapidamente. La prima conferma è relativa proprio alla data, della quale abbiamo già suggerito la soluzione, ma che è stata in realtà svelata attraverso un piccolo gioco di enigmistica:

We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 18, 2022

Chi vuole divertirsi a risolvere l’arcano, non deve far altro che sovrapporre le prime due immagini e quindi cercare la soluzione attraverso i colori della terza. Al momento non si sa nulla più di questo e dell’hashtag #SamsungUnpacked, dal quale ripartire per una nuova stagione di innovazioni per la casa coreana.

Samsung Unpacked, 10 agosto: cosa ci sarà?

Sono tre i maggiori indiziati ad occupare il palcoscenico dell’evento:

Galaxy Watch5, già ampiamente preannunciato tra i rumor con alcune variazioni in quanto a design Nuovo Galaxy Fold Nuovo Galaxy Flip

Una nuova generazione per i pieghevoli, insomma, ed una generazione “5” per lo smartwatch del gruppo. Chiaramente l’ambizione riversata sui foldable è un aspetto preminente: questo tipo di segmento ha vissuto una battuta d’arresto iniziale, si è trascinato appresso tutte le ripercussioni della pandemia ed ora ha accumulato sufficiente potenziale per poter impattare in modo più decisivo sul mercato.

Oggi tutti e tre i prodotti sono in grande sconto su Amazon, con tagli che diventano opportunità immediata per quanti son pronti a farsi forza di questi sconti per anticipare l’Unpacked e vivere le rassicurazioni della generazione precedente:

Gli sconti disponibili sono un indizio forte sulla bontà di queste ipotesi e le conferme potrebbero arrivare nei prossimi giorni con l’avvicinarsi dell’evento. Samsung cercherà così un nuovo ed ulteriore rilancio in un settore nel quale la serie Galaxy fa la voce grossa ormai da oltre un decennio. La prospettiva è quella dell’apertura al mondo mainstream di questo form factor che ha fin qui più che altro incuriosito, senza ancora aver avuto la capacità di farsi traino di un nuovo modo di pensare gli smartwatch. Ma il potenziale c’è e potrebbe bastare soltanto una scintilla per accendere definitivamente la voglia di foldable nella mente di gran parte degli utenti.

