Samsung Galaxy Watch 5, confermati ufficialmente i modelli di serie

Tra circa un mese assisteremo al lancio di Galaxy Watch 5, la nuova serie di dispositivi indossabili di casa Samsung. Nell’attesa, il sito web ufficiale del colosso coreano ha confermato ufficialmente i numeri di serie dei nuovi modelli, avvicinandoci così sempre di più alla loro presentazione.

Come segnalato da Roland Quandt su Twitter, Samsung ha svelato i numeri di tutte e tre le versioni di Galaxy Watch 5, modello Pro compreso. Gli elenchi sono stati pubblicati sui suoi siti web internazionali in Belgio, Danimarca e Norvegio. Non è chiaro se si tratti di un errore, ma ci permette di avere questa piccola informazione.

Samsung Galaxy Watch 5: i modelli di serie delle tre varianti

Purtroppo infatti non ci sono altri dettagli che ci svelino qualcosa di più su questi indossabili, ma dobbiamo accontentarci di questi numeri:

Galaxy Watch 5 40 mm – SM-R905F

Galaxy Watch 5 44 mm – SM-R915F

Galaxy Watch 5 Pro 45mm – SM-925F

I modelli poi differiranno a seconda del modello: in questo caso, pare che ci troviamo davanti a delle varianti LTE, dato che le versioni Bluetooth della serie Galaxy Watch 4 presentavano un numero di serie che terminava con 0, ad esempio SM-R880.

Come detto in apertura, Samsung dovrebbe lanciare la serie Galaxy Watch 5 nel mese di agosto: si parla di un aumento di prezzo rispetto la generazione precedente, oltre a leggere modifiche sul design.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.