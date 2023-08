Samsung Food: ricette con intelligenza artificiale

Il produttore coreano ha comunicato la disponibilità globale di Samsung Food, una piattaforma di ricette personalizzate e basate sull’intelligenza artificiale. L’app omonima per Android e iOS può essere scaricata in 104 paesi, supporta otto lingue (italiano incluso) e può interagire direttamente con frigoriferi e forni. A proposito di elettrodomestici, Samsung e LG hanno annunciato l’interoperabilità tra SmartThings e ThinQ.

Samsung Food anche in Italia

Samsung Food offre oltre 160.000 ricette e funziona come un assistente personale che consiglia nuovi piatti, sfruttando la tecnologia Food AI sviluppata da Whisk, acquisita da Samsung NEXT nel 2019. L’intelligenza artificiale suggerisce le ricette in base alla stagionalità dei prodotti e alle preferenze dell’utente, come dieta o tipo di cucina. Può anche creare versioni vegane e vegetariane delle ricette.

Dall’app, disponibile anche sui frigoriferi Bespoke Family Hub, è possibile ordinare gli ingredienti mancanti e inviare comandi agli elettrodomestici SmartThings. L’utente può ad esempio impostare un timer e avviare il preriscaldamento del forno. Entro fine anno, Samsung Food supporterà Samsung Health. Nel 2024 verrà aggiunta la tecnologia Vision AI che permette di riconoscere i cibi con la fotocamera dello smartphone e visualizzare le informazioni nutrizionali o suggerire possibili ricette.

A proposito di elettrodomestici, entro la fine del 2024 sarà possibile utilizzare l’app SmartThings per controllare la lavatrice di LG o l’app ThinQ per controllare il frigorifero di Samsung. L’interoperabilità tra le due piattaforme è stata implementata dalla Home Connectivity Alliance (Samsung e LG sono membri).

Gli utenti di otto paesi (Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Turchia) potranno utilizzare una sola app per controllare gli elettrodomestici di Samsung e LG (ma serviranno ancora due app per la configurazione iniziale). L’unico requisito è la connessione WiFi, in quanto lo scambio dei dati avviene sul cloud.