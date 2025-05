Samsung: in arrivo funzione AI per trasformare foto in video?

L’animazione delle foto è ormai di tendenza, grazie a servizi che sfruttano l’AI per dare vita alle immagini statiche. Samsung starebbe sviluppando una funzione simile per la sua suite Galaxy AI, permettendo agli utenti di animare istantaneamente le proprie foto con l’AI.

Samsung lavora ad AI per animare foto in brevi video

Secondo il leaker PandaFlashPro, Samsung sta sviluppando una funzione AI per trasformare un’immagine statica in un breve video animato, e potrebbe essere integrato nella suite Galaxy AI. La nuova funzione analizzerebbe una foto presente nella galleria dell’utente per generare una sequenza video della durata di pochi secondi, aggiungendo movimenti realistici all’immagine originale. Non si sa ancora nulla sulle specifiche tecniche o sul modello di AI utilizzato dal produttore.

Samsung is Developing Image-To-Video AI Features for Future Smartphones. — PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) May 14, 2025

Samsung potrebbe lanciare questa novità insieme a One UI 8.0 nei prossimi mesi. Sebbene Galaxy AI permetta già di generare immagini da testo o altre foto, manca ancora di strumenti nativi per creare video. È evidente che l’azienda coreana stia puntando sui giovani, offrendo un modo divertente per condividere ricordi animati sui social.

Un nuovo strumento con Veo 2 di Google?

L’idea di Samsung non è del tutto nuova. Una funzione simile è stata introdotta di recente da Honor, e sarà disponibile sui prossimi Honor 400 e Honor 400 Pro, per generare video di cinque secondi da una singola immagine. Questa funzionalità sfrutta il generatore di video AI Veo 2 di Google per creare immagini da una foto e animarle automaticamente.

Anche Samsung, che lavora a stretto contatto con Google, potrebbe utilizzare le tecnologie dell’azienda di Mountain View per sviluppare una propria soluzione image-to-video, anche se non ci sono state conferme ufficiali in merito.

Questo nuovo strumento di intelligenza artificiale potrebbe essere presentato quest’estate. È probabile che Samsung tenga un evento a luglio per annunciare i prossimi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 7, magari sarà l’occasione ideale per presentare la nuova funzione.