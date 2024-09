Samsung Galaxy A25 5G: sotto i 200€ è un best buy smartphone (6+128GB)

Lo smartphone che costa poco ma è comunque perfetto esiste ed è Samsung Galaxy A25 5G. Semplice ma con tutto al posto giusto, questo modello di fascia economica non te ne fa perdere una. Con il suo display AMOLED, la memoria espandibile e la connettività 5G… in mano è una fantasia vera e propria. Lo sconto su Amazon? La tua occasione per acquistarlo a soli 194 euro con il ribasso del 39%. Aggiungilo al carrello.

Samsung Galaxy A25 5G, spesa minima ma resa massima

Eccezionale e rifinito nei minimi particolari. Samsung Galaxy A25 5G è uno smartphone che per l’utilizzo quotidiano ti strizza l’occhio con una scheda tecnica ottima e che regge il gioco. Social, gaming e fotografie sono all’ordine del giorno senza mai farti sentire in difetto.

Inizia a stupirti con il suo display Super AMOLED da 6,5″ che ti regala una visione colorata, luminosa e in alta qualità. Dopotutto parliamo di una risoluzione Full HD+ per non ignorare neanche un dettaglio. Il processore supporta il multitasking e con i suoi 6GB di RAM e i 128GB di memoria, lo smartphone si dà da fare. Conta che se rimani a corto di spazio, puoi espandere la memoria interna fino a 1 TB.

Bellissima anche la fotocamera sia posteriore che anteriore. Triplo obiettivo per immortalare i tuoi ricordi e registrare mille video di serata in famiglia, con amici o di viaggi che fai nel tempo libero. Anche nelle situazioni più difficili, la telecamera riesce a stupirti con la sua qualità.

Per non parlare, infine, della batteria da 5000mAh che ti porta al giorno dopo e si ricarica in modo rapido.

La promozione di Amazon

Insomma, come poter dire di no a Samsung Galaxy A25 5G che con una spesa minima si rivela un best buy? Se ti ha stupito, non te lo lasciare scappare ora che è in sconto del 39% su Amazon. Collegati in pagina e acquistalo con soli 194 euro e un click.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.