Samsung Galaxy A35 5G è una vera OCCASIONE agli sconti Amazon

Un successone se sei in cerca di un nuovo smartphone. Con Samsung Galaxy A35 5G dalla tua parte non puoi commettere errore, insomma, se vuoi un telefono che sia prodigioso e che sappia il fatto suo, questo non te lo puoi perdere.

Lo trovi in promozione grazie alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon, collegati in pagina per approfittare di uno sconto del 13% proprio ora. Lo fai diventare tuo a soli 399€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, come al solito sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Samsung Galaxy A35 5G, lo smartphone che ti fa sognare ad occhi aperti

Non solo smartphone ma anche accessori. In confezione trovi una cover che te lo mette in sicurezza per usarlo dal primo momento. Insomma, Samsung Galaxy A35 5G è uno smartphone che sa il fatto suo e tra le tue mani splendi di luce propria.

Il display AMOLED ha tutto quello che ti occorre per goderti applicazioni, streaming e anche gaming mobile. Una vera esplosione di colori con tanto di qualità in risoluzione avanzata per non farti strizzare gli occhi e non farti perdere neanche un dettaglio.

Hai dalla tua parte tanta memoria visto che parti da una base di 256GB e puoi anche espanderla con una semplicissima microSD. Non perdere la possibilità di tenere foto e video di ogni tua avventura, dopotutto hai una tripla fotocamera posteriore che è di qualità spaziale.

Se questo non basta goditi anche la batteria che ti porta al giorno dopo, la ricarica rapida e la connessione 5G con cui sperimentare le velocità più elevate.

Insomma, cosa aspetti? Collegati subito su Amazon dove acquisti il tuo magnifico Samsung Galaxy A35 5G a soli 399€ con le offerte di Primavera.

