Samsung Galaxy A36 5G è da acquistare AL VOLO con il codice Amazon

Comprare uno smartphone non è mai stato così conveniente, soprattutto se vuoi portare a casa un modello che ne valga la pena. Samsung Galaxy A36 5G è un prodotto eccellente e grazie alla festa legata ai 15 anni di Amazon Italia, oggi costa ancora di meno. È in sconto con un ribasso importante a cui si aggiungono gli extra 15€ di sconto (disponibile solo per i primi 150.000 clienti) per metterlo in carrello ad appena 294 euro in un solo colpo. Collegati e usa il codice IT15Y al momento del pagamento.

Samsung Galaxy A36 5G è uno smartphone di ultima generazione. Non solo è bello ma è anche potente esaudendo tutti i tuoi desideri. Ti fa sentire al passo con i tempi e ovviamente ti permette di scaricare qualunque app tu voglia. Disponibile in colorazione Awesome Black, questo modello gode anche di 3 anni di garanzia direttamente offerta dal produttore così da non avere alcun problema. Sfruttalo a dovere con la sua massiccia batteria che ti porta fino al giorno dopo e goditi una visione straordinaria in tutto ciò che fai.

Hai a disposizione un display da 6,7 pollici AMOLED per colori che brillano e risoluzione avanzata. In questo modo le app sono fantastiche ma anche il tempo libero passato in compagnia di streaming, video e gaming mobile è eccellente. Ci sono ben 256GB di memoria a tua completa disposizione e grazie agli 8GB di RAM e al processore potente, puoi fare di tutto e di più. Ovviamente non perdere l’occasione di scattare fotografie e di immortalare ricordi con la fantastica tripla fotocamera posteriore da 50MP e la selfie cam da 12MP. Entrambe sono potenziate da AI per creare filtri personalizzati e editare video e foto con facilità e naturalezza. L’intelligenza artificiale, infine, ti offre numerosi strumenti da utilizzare anche nel quotidiano.

Mettilo nel carrello il tuo a soli 294 euro con il doppio sconto su Amazon, usa il codice IT15Y al checkout. Samsung Galaxy A36 5G è lo smartphone che hai sempre desiderato.