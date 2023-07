Samsung Galaxy A54: solo 311€ su Amazon, anche a Tasso Zero

Attualmente il Samsung Galaxy A54 rimane un ottimo smartphone mediogamma dalle caratteristiche premium. A un prezzo conveniente, è sicuramente il miglior best buy sul mercato. Approfitta ora dell’offerta del giorno firmata Amazon. Acquistalo subito a soli 311 euro, invece di 499 euro. Si tratta di uno sconto molto interessante che ti permette di risparmiare esattamente 188 euro.

Dotato di 8GB di RAM e 128GB di ROM, hai proprio tutto quello che ti serve per goderti il meglio da questo telefono di ultimissima generazione. Tra l’altro con Amazon, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta e la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero. Per attivare un finanziamento senza interessi su questa promozione devi selezionare Cofidis direttamente al check out.

Samsung Galaxy A54: super prezzo su Amazon

Risparmia quasi 200 euro acquistando il Samsung Galaxy A54 su Amazon. Grazie all’ottimo processore Octa-core hai un dispositivo molto prestante e sicuramente reattivo. Il suo display Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici è uno spettacolo. Con il Corning Gorilla Glass è anche molto resistente sia agli urti che ai graffi. Inoltre, essendo dotato di refresh rate da 120Hz, tutto risulta estremamente fluido.

Acquistalo ora a soli 311 euro, invece di 499 euro. Questa super promozione è un’esclusiva Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.