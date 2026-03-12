Samsung Galaxy A56 5G è ancora il migliore medio gamma (-80€)

La ricerca di uno smartphone medio gamma non è semplice perché ce ne sono davvero tantissimi in commercio e dunque capire qual è più adatto alle proprie esigenze a volte diventa un problema. Oggi però ti diamo una mano segnandoti questa straordinaria occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy A56 5G a soli 329 euro, invece che 409 euro.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale e quindi potrai notare che in questo momento c’è un risparmio di 80 euro. Per questo smartphone non è per niente male. In più se preferisci, selezionando l’opzione in pagina, potrai scegliere il pagamento a rate con Cofidis.

Samsung Galaxy A56 5G: equilibrato in tutti i sensi

Possiamo dire che la volontà del marchio sudcoreano di realizzare uno smartphone equilibrato è accessibile si è completamente realizzata con il Samsung Galaxy A56 5G. Potrai ottenere straordinari scatti con la tripla fotocamera posteriore che ha un sensore principale da 50 MP con OIS, ultra grandangolare da 12 MP e macro da 5 MP.

La batteria da 5000 mAh ti consente di arrivare fino a sera con ancora il 40% circa dell’autonomia e gode anche della ricarica veloce da 45 W. È compatibile con le nuove eSIM ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP67. Ha poi un display Super AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. A gestire le varie funzioni e il processore Exynos 1580 con 8 GB di RAM e, in questa versione, 128 GB di memoria interna.

Come dicevamo, equilibrio è sicuramente il marchio di fabbrica di questo straordinario smartphone e a questa cifra è da prendere subito. Dunque corri su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A56 5G a soli 329 euro, invece che 409 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.