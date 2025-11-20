 Samsung Galaxy A56 5G crolla sotto i 300€, best buy assicurato
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung Galaxy A56 5G crolla sotto i 300€, best buy assicurato

Samsung Galaxy A56 5G è lo smartphone che tra le mani fa faville: bello, moderno ma soprattutto potente e dal prezzo mini.
Samsung Galaxy A56 5G crolla sotto i 300€, best buy assicurato
Tecnologia
Samsung Galaxy A56 5G è lo smartphone che tra le mani fa faville: bello, moderno ma soprattutto potente e dal prezzo mini.

Se hai atteso il Black Friday 2025 per acquistare un nuovo smartphone, oggi scegli Samsung Galaxy A56 5G e rimani contento. Un modello di ultima generazione non solo completo ma anche veloce, potente e bellissimo a vedersi. Disponibile in diverse colorazioni, su Amazon gode di uno sconto del 19% che ti fa risparmiare. Compralo subito a soli 299 euro invece che a 369,90 euro con un clic.

Compralo su Amazon

Samsung Galaxy A56 5G è uno smartphone di ultima generazione. È molto bello esteticamente con linee pulite e colori soft che gli danno un tocco di creatività senza mai stancare la vista. Dotato di tutte le caratteristiche che ti occorrono nel quotidiano, questo modello è un best buy ad occhi chiusi. Social, divertimento e connessione 5G così da poter rimanere connesso sempre e sapere cosa succede in tempo reale. Pensa che è disponibile in diverse colorazioni per acquistarlo nella variante che più ti piace. Un fatto è certo: con 128GB di spazio e 8GB di RAM ti stupisce.

BlackFriday
Samsung Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 128GB, 5.000 mAh, IP67, Awesome Graphite [Versione Italiana]

Samsung Galaxy A56 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 128GB, 5.000 mAh, IP67, Awesome Graphite [Versione Italiana]

BlackFriday

299,00369,90€-19%

Vedi l’offerta

Tutte le app e le varie funzioni vengono riprodotte sul super display AMOLED da 6,7 pollici che è ampio e bellissimo. Qualità da cinema e colori luminosi e brillanti per una vista che mozza il fiato. Naturalmente non rinunciare a gaming e streaming, a tal punto. Con processore veloce e memoria da vendere, ci fai quel che vuoi. Non ti dimenticare di immortalare i tuoi ricordi e momento preferiti con il comparto fotografico multiplo.  L’obiettivo principale da 50MP ti fa scattare e registrare video senza alcun compromesso. Anche quando c’è poco luce? Diventi un professionista dell’immagine. E se questo non basta, goditi ore e ore di autonomia grazie alla sua batteria massiccia che si ricarica velocemente.
Ps: la garanzia è di 3 anni offerta direttamente dal produttore.

Corri su Amazon e compra il tuo Samsung Galaxy A56 5G a soli 299 euro invece che a 369,90 euro. 

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple Watch stampati in 3D con polvere di titanio, il video

Apple Watch stampati in 3D con polvere di titanio, il video
iPhone 16e in sconto di 150 euro per la Settimana del Black Friday

iPhone 16e in sconto di 150 euro per la Settimana del Black Friday
Black Friday: Fire TV Stick in sconto, si parte da soli 26,99 euro

Black Friday: Fire TV Stick in sconto, si parte da soli 26,99 euro
PlayStation 5: INCREDIBILE A 349€ su Amazon per il Black Friday

PlayStation 5: INCREDIBILE A 349€ su Amazon per il Black Friday
Apple Watch stampati in 3D con polvere di titanio, il video

Apple Watch stampati in 3D con polvere di titanio, il video
iPhone 16e in sconto di 150 euro per la Settimana del Black Friday

iPhone 16e in sconto di 150 euro per la Settimana del Black Friday
Black Friday: Fire TV Stick in sconto, si parte da soli 26,99 euro

Black Friday: Fire TV Stick in sconto, si parte da soli 26,99 euro
PlayStation 5: INCREDIBILE A 349€ su Amazon per il Black Friday

PlayStation 5: INCREDIBILE A 349€ su Amazon per il Black Friday
Paola Carioti
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti