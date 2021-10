Samsung Galaxy, aggiornamenti per i top di gamma

I dispositivi di fascia alta del mondo Samsung Galaxy stanno per ricevere una serie gli aggiornamenti di sicurezza previsti per il mese di ottobre. Si tratta dell'ultimo aggiornamento previsto per l'attuale versione di Android prima del rilascio del nuovo Android 12, il cui arrivo è ormai imminente (la data più probabile è quella di lunedì 4 ottobre).

Gli aggiornamenti per i Galaxy

Coinvolti nel prossimo update tutti i dispositivi “top di gamma” della famiglia Galaxy:

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra;

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra;

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 2;

Galaxy Note 20 Ultra, Note 20

L'aggiornamento viene automaticamente segnalato una volta disponibile durante il progressivo rilascio nei vari Paesi: con ogni probabilità ci vorranno alcuni giorni prima che il pacchetto possa essere disponibile anche in Italia. Trattasi di aggiornamenti che solitamente introducono soprattutto importanti aggiornamenti di sicurezza, dunque da installare non appena possibile per rendere la propria esperienza mobile sempre all'altezza di ciò che un “top di gamma” ambisce a proporre.