Prime Days: Samsung Galaxy Book, laptop W11 a -370€

Samsung Galaxy Book è tra le migliori occasioni di oggi negli Amazon Prime Days (evento Offerte Esclusive Prime): il laptop si trova in sconto di ben 370 euro rispetto al prezzo di listino. È ottimo sia per la produttività sia per lo studio e l’intrattenimento multimediale. Anche il design è da top di gamma assoluto, sottile e leggero.

Samsung Galaxy Book: super sconto oggi su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti del computer: display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 di undicesima generazione, chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM LPDDR4x, unità SSD NVMe da 256 GB per l’archiviazione dei dati (possibilità di espansione fino a 1 TB con secondo slot), WiFi, Bluetooth, webcam con microfono integrato, altoparlanti, una gamma competa di porte per la connettività e oltre dieci ore di autonomia con una sola ricarica. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con supporto garantito alla ricezione di tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il laptop Samsung Galaxy Book nella colorazione Mystic Silver al prezzo finale di soli 449 euro invece di 819 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania.

Ricordiamo che le Offerte Esclusive Prime dell’evento Amazon sono a disposizione solo per gli abbonati Prime. Ricordiamo che è possibile attivare la sottoscrizione senza alcuna spesa, sfruttando i 30 giorni di prova gratuita, ottenendo così anche un mese di streaming a costo zero da Prime Video per l’intero catalogo di film, serie TV, show ed eventi sportivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.