Samsung Galaxy Book, oggi in Italia: prezzi e modelli

Esordiscono oggi in Italia i nuovi Samsung Galaxy Book annunciati poche settimane or sono in occasione del Samsung Galaxy Unpacked 2021. Un esordio atteso ed importante, poiché segna il rilancio definitivo di Samsung nel comparto laptop proprio nel momento di massimo slancio per il segmento (+80% rispetto ad un anno fa e molti margini di crescita ancora da esplorare in questo periodo di smart working e DaD).

Samsung Galaxy Book, esordio italiano

Questi i prezzi all’esordio:

Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 sono i dispositivi ultraportatili che combinano le prestazioni di un notebook con il DNA mobile degli smartphone Samsung Galaxy. Disegnati per ottimizzare la produttività, abilitare esperienze di intrattenimento sbalorditive e potenziare la creatività, la serie Galaxy Book Pro presenta innovazioni mobile all’avanguardia, come gli splendidi display AMOLED, la batteria a lunga durata e un design estremamente compatto. Certificati per la piattaforma Intel Evo, i PC della serie Galaxy Book Pro offrono un bilanciamento unico tra potenza, immagini immersive e connettività always-on. Il processore Intel Core di undicesima generazione e la scheda grafica Intel Iris Xe garantiscono prestazioni elevate, mentre la compatibilità Wi-Fi 6E e la connettività LTE o 5G li rendono i compagni perfetti per gli smart worker. Anche in questo caso, la perfetta integrazione con l’ecosistema Galaxy risultano imprescindibili, per un’esperienza d’uso fluida e semplificata, in grado di caratterizzare il nuovo approccio al mobile computing.

La disponibilità è pressoché immediata sia presso il Samsung Shop che presso le maggiori catene di elettronica e online. Attenzione: applicando su Samsung Shop il codice coupon “GALAXYBOOK” è possibile ottenere 150 euro di sconto. Qui tutti i dettagli.