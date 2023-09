Samsung Galaxy Book3 360 2-in-1 in offerta al MINIMO STORICO (-400€)

Samsung Galaxy Book3 360 nasce all’insegna di eleganza e produttività. Dotato di una buona scheda tecnica, si esalta con un display touchscreen che ti permette di utilizzare questo notebook anche come un tablet. Oggi su Amazon puoi acquistarlo al prezzo più basso di sempre: 999 euro invece dei 1399 di listino, con la possibilità di pagarlo a rate tramite Cofids.

Samsung Galaxy Book3 360 in offerta

Il Samsung Galaxy Book3 360 offre una versatilità senza pari grazie al suo design convertibile a 360 gradi. Puoi utilizzarlo come un tradizionale PC portatile per le tue attività lavorative o come un tablet con la modalità touchscreen per un’esperienza più intuitiva. Inoltre, l’S-Pen incluso ti offre un controllo preciso e veloce.

Goditi immagini realistiche, colori vivaci e contrasti eccezionali grazie al display Full HD Super Amoled. Ogni dettaglio verrà reso in maniera impeccabile, sia che tu stia lavorando su documenti o guardando i tuoi film preferiti.

Il processore Intel Core di 13a generazione ti permette di gestire carichi di lavoro pesanti con facilità e ottenere prestazioni veloci e affidabili. Non dovrai mai più preoccuparti di rallentamenti durante le tue attività quotidiane.

Potrai contare anche su un audio di qualità grazie ai due altoparlanti dotati di tecnologia Dolby Atmos. Le tue videochiamate saranno ottimizzate grazie alla modalità Studio con AI Noise Cancelling avanzato, Auto Framing ed effetti di sottofondo.

Grazie al supporto Wi-Fi 6E, potrai godere di una connettività super veloce che ti permette di navigare, scaricare e caricare in un istante. Inoltre, una vasta gamma di porte integrate, tra cui HDMI, USB-A, USB-C e slot microSD, ti offriranno tutte le opzioni di connettività di cui hai bisogno.

Con un peso inferiore a 1,2 kg, potrai portare il dispositivo ovunque tu vada. Nonostante la sua leggerezza, offre anche una porta Thunderbolt 4 che ti permette di trasferire file a una velocità incredibile di 40 Gbps.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta sul Samsung Galaxy Book3 360. Acquistalo ora su Amazon e goditi un notebook convertibile 2-in-1 con prestazioni e flessibilità senza rivali!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.