 Samsung Galaxy Book5 360 16+512GB con 400€ di sconto? Affare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung Galaxy Book5 360 16+512GB con 400€ di sconto? Affare

Samsung Galaxy Book5 360 è un laptop stratosferico con display Touchscreen e SPen inclusa in confezione: potente e veloce.
Samsung Galaxy Book5 360 16+512GB con 400€ di sconto? Affare
Tecnologia
Samsung Galaxy Book5 360 è un laptop stratosferico con display Touchscreen e SPen inclusa in confezione: potente e veloce.

Samsung Galaxy Book5 360 è un laptop di ultima generazione perfetto per lavoro e studio. Uno di quei dispositivi che esplode di potenza con display bello ampio e sconto che ti fa concludere l’affare. Infatti non solo gode di un ribasso del 23% ma è anche utilizzabile il codice IT15Y in carrello per uno sconto complessivo di circa 400 euro. Impossibile non approfittarne, mettilo in carrello a soli 1054 euro invece di 1419 euro su Amazon.

Compralo su Amazon

Estetica moderna e ultra slim per il Samsung Galaxy Book5 360 che ha tutto quello di cui sei in cerca. Un laptop di nuova generazione con potenza da vendere e con S Pen inclusa in confezione perché grazie alle sue cerniere, lo puoi inclinare e ruotare come meglio credi e usarlo anche per scrivere e disegnare. Insomma, un prodotto che risponde a più esigenze e lo fa sempre al meglio. Questa versione è adornata da processore Intel Core Ultra 7 Serie 2 a cui vengono abbinati ben 16GB di RAM e 512GB di memoria su SSD per non avere né problemi di spazio né di rallentamenti. In più monta Windows 11 Home con Copilot+ come sistema operativo. Non solo facile da usare ma anche con AI per processi ancora più semplici.

Samsung Galaxy Book5 360 15.6

Samsung Galaxy Book5 360 15.6", Garanzia 3 anni, AI PC, Processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, 16GB RAM, 512GB SSD, Display AMOLED TouchScreen, S Pen, Windows 11 Home, Copilot+ PC, Gray [ITA]

1.099,00 1.419,00€ -23%
Vedi l'offerta

Goditi lo spettacolo sul display AMOLED touchscreen da 15,6 pollici, il quale è luminoso, brillante e ricco di colori oltre dotato di risoluzione avanzata. Streaming e software sono all’ordine del giorno così come la navigazione online. Tra l’altro il laptop è dotato di WiFi 7 per navigare a tutta velocità. E la batteria? Un vero successo che ti fa dimenticare il caricatore una volta e per tutte, soprattutto fuori casa. Sfrutta le varie entrate per una connettività avanzata. Ci sono: 2 porte Thunderbolt 4, ingressi HDMI, USB e microSD oltre che alla porta per collegare cuffie e microfono.

Mettilo in carrello a soli 1049 euro invece di 1419 euro su Amazon con lo sconto del 23% e il codice IT15Y da usare al pagamento.

Samsung Galaxy Book5 360 15.6″, Garanzia 3 anni, AI PC, Processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, 16GB RAM, 512GB SSD, Display AMOLED TouchScreen, S Pen, Windows 11 Home, Copilot+ PC, Gray [ITA]

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto

SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto
Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?

Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?
Questo TCL QD-Mini LED ha 50

Questo TCL QD-Mini LED ha 50" di immagini 4K che esplodono di luce (332€)
33€ per delle wearable di fuoco come le Soundcore P30i: 45H e ANC

33€ per delle wearable di fuoco come le Soundcore P30i: 45H e ANC
SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto

SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto
Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?

Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?
Questo TCL QD-Mini LED ha 50

Questo TCL QD-Mini LED ha 50" di immagini 4K che esplodono di luce (332€)
33€ per delle wearable di fuoco come le Soundcore P30i: 45H e ANC

33€ per delle wearable di fuoco come le Soundcore P30i: 45H e ANC
Paola Carioti
Pubblicato il
3 set 2025
Link copiato negli appunti