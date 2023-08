Samsung Galaxy Buds2 Pro a 45 euro in meno su eBay, prezzo OTTIMO

Il giorno dopo averti segnalato Samsung Galaxy S23 Ultra al 37% in meno su eBay, torniamo sullo stesso portale per farti presente che è disponibile anche un altro device del marchio sudcoreano in offerta, e non si tratta di uno smartphone. Se stai cercando degli auricolari di fascia alta a un buon prezzo, puoi trovare il modello Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 135 euro, per un calo considerevole rispetto al cartellino proposto presso i maggiori fornitori in Italia.

Samsung Galaxy Buds2 Pro a un prezzo ottimo su eBay

Cosa bisogna sapere su questi auricolari top di gamma? Anzitutto, in questo caso specifico i Samsung Galaxy Buds2 Pro sono disponibili nella colorazione Nero. Dopodiché, è fondamentale sapere che hanno un design in-ear: ciò significa che non si appoggiano e basta al padiglione auricolare, ma entrano per garantire stabilità e una qualità audio elevata senza interferenze esterne. Gli altoparlanti, del resto, garantiscono suono Hi-Fi a 24 bit con audio spaziale per ascoltare tutti i suoni nella giusta angolazione. In più, la cancellazione attiva del rumore contribuisce all’isolamento ideale dei suoni.

La custodia di ricarica è compatta e permette di raggiungere decine di ore di autonomia. Infine, la tecnologia Voice Detect identifica automaticamente quando qualcuno ti sta parlando, abbassando l’audio e attivando il suono Ambient per lasciare filtrare la conversazione.

Si tratta di auricolari di ultima generazione, proposti normalmente attorno a 179,99 euro. Per ancora poche ore, però, potrai aggiudicarteli a 134,90 euro. La spedizione è gratuita e garantita entro giovedì 17 agosto 2023. Il pagamento va sempre effettuato rigorosamente con PayPal, Google Pay o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.