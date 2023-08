Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 scende del 37% su eBay

L’iPhone 14 da 128 GB in sconto su eBay non ti ha convinto? Sei un amante dell’ecosistema Android e, in particolare, del mondo Samsung? Allora sappi che sullo stesso sito di e-commerce puoi acquistare Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 GB al 37% in meno. Si parla di un risparmio di 550 euro disponibile per ancora poco tempo, dato che le scorte disponibili presso questo rivenditore italiano specifico stanno diminuendo rapidamente!

Samsung Galaxy S23 Ultra conviene su eBay

Come da nostra tradizione, prima di tutto serve una analisi delle specifiche tecniche per comprendere se si tratta dello smartphone adatto alle tue esigenze. Samsung Galaxy S23 Ultra si presenta con il cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset flagship di ultima generazione eccezionale per multi-tasking e gaming con titoli anche particolarmente esigenti. Sotto la scocca color Black figurano dunque 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile, oltre alla batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida.

Il pannello in dotazione è il Dynamic AMOLED 2X proprietario con diagonale pari a 6.8 pollici e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. La risoluzione, invece, è pari a 1440 x 3088 pixel. Il comparto fotocamera è caratterizzato da una configurazione quad-camera posteriore, con sensore principale da 200 megapixel, mentre anteriormente si trova una singola lente da 12 MP. Come anticipato, il sistema operativo è Android 13, con aggiornamento ad Android 14 in arrivo grazie alla interfaccia proprietaria One UI 6.

Samsung Galaxy S23 Ultra quanto costa in questo momento? 929,99 euro al posto di 1.479,99 euro. Un prezzo imperdibile, con consegna gratuita entro mercoledì 16 agosto 2023. Il pagamento va completato, come sempre, tramite PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.