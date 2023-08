Samsung Galaxy Buds2 Pro: il prezzo CROLLA al minimo storico assoluto (-48%

Se sei alla ricerca di auricolari wireless con una qualità del suono straordinaria e una cancellazione attiva del rumore eccezionale, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon.

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro sono in vendita a soli 120 euro invece di 229, al prezzo più basso di sempre. Risparmierai ben il 48% sull’acquisto di questi auricolari di alta qualità, una vera occasione da cogliere al volo.

Samsung Galaxy Buds2 Pro in offerta: a questo prezzo un MUST HAVE

Con Galaxy Buds2 Pro, ogni nota del tuo brano preferito sarà nitida e autentica come non hai mai sentito prima. Grazie all’audio Hi-Fi a 24 bit, potrai immergerti completamente nella migliore esperienza di ascolto wireless, godendo di un suono di altissima qualità proveniente dal tuo dispositivo preferito.

La cancellazione attiva del rumore è uno dei punti di forza di questi auricolari. I tre microfoni con rapporto segnale/rumore pari a 3 lavorano insieme per tracciare ed eliminare efficacemente il rumore circostante, anche i suoni più leggeri come quello del vento. Godrai di un’esperienza di ascolto immersiva, isolato dai rumori esterni.

Un’altra caratteristica incredibile di Galaxy Buds2 Pro è la funzione Voice Detect, che ti consente di passare alle conversazioni di persona in modo semplice. Quando inizierai a parlare, l’ANC si disattiverà automaticamente e si attiverà il suono ambientale, permettendoti di ascoltare chiaramente la conversazione senza dover togliere gli auricolari.

Con la tecnologia Audio a 360°, il suono delle cuffie wireless sarà più realistico che mai. Grazie agli algoritmi 360 Audio Intelligent con il multicanale Direct e la funzione Dolby Head Tracking, ogni tuo movimento sarà sincronizzato col suono, regalandoti un’esperienza coinvolgente.

Inoltre, gli auricolari sono stati progettati per offrire il massimo comfort. Sono stati ridotti del 15% per adattarsi perfettamente all’orecchio e la tecnologia di Galaxy Buds2 Pro si adatta al vento per ridurne la pressione sul canale uditivo, minimizzare il rumore e offrirti la migliore esperienza di ascolto possibile.

Acquista subito i Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 120 euro invece di 229, risparmiando il 48% sul prezzo di listino. Goditi un suono di alta qualità, cancella il rumore circostante e vivi un’esperienza di ascolto coinvolgente e confortevole con questi fantastici auricolari wireless.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.