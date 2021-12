Samsung Galaxy Chromebook Go: il laptop 4G ideale per ogni attività

Quello che ti suggeriamo oggi, è un ottimo computer portatile entry-level, ideale per le attività quotidiane e con in più la sicurezza e fluidità di Chrome OS. Si tratta del Samsung Galaxy Chromebook Go, una soluzione decisamente efficace e con un prezzo incredibile di soli 238 euro su Amazon. Non manca la possibilità di pagare con la Carta del Docente che coprirebbe l’intera somma.

PC portatile Samsung Galaxy Chromebook Go: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente curato, con una scocca esterna realizzata completamente in metallo. Il telaio è estremamente sottile e leggero e rispetta lo standard MLT-STD-810G. Si tratta di una certificazione che garantisce la resistenza agli urti, mentre la tastiera è resistente agli schizzi. Una soluzione estremamente solida e affidabile in ogni situazione, ideale per la vita quotidiana. Il display offre una diagonale da 14 pollici ad alta risoluzione dalla buona visibilità anche negli ambienti particolarmente illuminati. Buona la tastiera dal profilo ribassato che offre un layout completo e in italiano per una digitazione decisamente confortevole. Un plauso, però, va senza dubbio al touchpad piuttosto ampio per una gestione comoda e precisa del cursore. Dal punto di vista del design Samsung ha svolto decisamente un ottimo lavoro, per un computer che ha ben poco da invidiare ai tradizionali e più costosi ultrabook.

Ad alimentarlo ci pensa un processore Intel Celeron N4500, una CPU dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. Ad accompagnarla 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione dati. Ciò che sorprende del computer, però, è la connettività. Le porte USB Type-C sono due di cui una con funzionalità complete, che include naturalmente il Power Delivery. Questo consente di affiancare un HUB USB-C per la massima flessibilità e migliorare nettamente la propria produttività. Comodo lo slot per microSD che consente di espandere la memoria per l’archiviazione di massa, così come la porta USB 3.0 Type-A. Per le connessioni wireless troviamo l’ultimo protocollo Wi-Fi 6 così come il Bluetooth. Fiore all’occhiello è senza dubbio lo slot per la SIM dati che consente di usufruire della connettività 4G LTE. In questo modo avrai la possibilità di fruire di una buona connessione in qualsiasi circostanza. Nel complesso quindi un perfetto alleato soprattutto per lo studio.

Grazie ad uno sconto del 40%, il Samsung Galaxy Chromebook Go è disponibile su Amazon a soli 238 euro per un risparmio di ben 161 euro. Inoltre, è possibile effettuare l’acquisto con Carta del Docente che coprirebbe l’intero importo.