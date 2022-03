Samsung Galaxy Chromebook Go: MAXI SCONTO da 160€

Incarna il meglio di quanto può offrire un laptop con il sistema operativo di Google: il modello Samsung Galaxy Chromebook Go spicca nella categoria per la cura nel design e per le sue caratteristiche. Oggi trova spazio su queste pagine grazie alle offerte di Amazon che rendono disponibili le versioni WiFi e LTE con sconti fino a 160 euro.

L’offerta Amazon sul Samsung Galaxy Chromebook Go

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate dal portatile: display da 14 pollici con pannello in alta risoluzione, processore Intel Celeron 4500, GPU Intel UHD Graphics, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, WiFi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti stereo progettati da AKG, porte per la connettività (USB-C inclusa) e batteria con autonomia elevata. Approfitta subito dell’offerta e ordinalo a prezzo fortemente scontato.

Lato software, il sistema operativo è Chrome OS di Google con pieno accesso alla piattaforma Play Store per il download e l’esecuzione delle applicazioni Android. Ecco le versioni proposte e i loro prezzi ridotti:

Scegli tra la versione WiFi (-160 euro) e l’edizione LTE (-150 euro) di Samsung Galaxy Chromebook Go, per accedere al meglio di Chrome OS a prezzo fortemente scontato. In entrambi i casi, la disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.