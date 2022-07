Samsung Galaxy M23: minimo storico su Amazon, risparmi 80 euro

Uno smartphone Android low cost 5G, con batteria da 5.000mAh, fotocamera da 50 megapixel e memoria interna da 128GB? È l’identikit di Samsung Galaxy M23, un ottimo dispositivo a basso costo che adesso puoi acquistare al prezzo più basso di sempre su Amazon: grazie ad uno sconto di 80€ lo paghi solo 219,99€. È il minimo storico assoluto.

Se lo acquisti entro le prossime ore, lo riceverai a casa già domani, a patto che tu abbia un abbonamento Amazon Prime. Scegliendo il metodo di pagamento Cofidis durante il checkout puoi anche pagarlo a rate: hai il tasso zero fino al 13 luglio 2022.

Samsung Galaxy M23: uno smartphone Android low cost che non rinuncia a niente

Sebbene si inserisca nella fascia di dispositivi a basso costo, Samsung Galaxy M23 è uno smartphone in grado di sorprendere per la sua scheda tecnica. Il processore è un Octa Core Snapdragon 750G, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il tutto va ad alimentare uno splendido display da 6.6 pollici FHD+ con Refresh Rate fino a 120Hz e cornici ultrasottili.

Da non sottovalutare l’autonomia, grazie ad una batteria a lunga durata da 5.000mAh che ti permette di utilizzare lo smartphone per tutta la giornata: inoltre, è supportata la ricarica ultra-rapida da 25W, così da non dover attendere molto prima che il dispositivo torni ad essere pienamente operativo.

Interessante il comparto fotocamere grazie ad un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da una fotocamera ultragrandangolare per ampliare la propria prospettiva e una Macro per scendere anche nel più piccolo dei dettagli.

Infine, altro punto di forza è il supporto alla connettività 5G di ultima generazione, che renderà il tuo smartphone ancora più veloce per qualsiasi attività che richieda una buona connessione internet: dagli streaming super fluidi alla condivisione e al download di file ultraveloce.

Samsung Galaxy M23 è uno smartphone pensato per chi non vuole spendere troppo, ma senza rinunciare a caratteristiche tecniche di prima fascia. Ancora per poco puoi farlo tuo a soli 219,99€, grazie all’eccezionale sconto di 80€ che lo porta al suo minimo assoluto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.