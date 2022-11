Samsung Galaxy M52: 100€ di SCONTO con il Black Friday 2022

Il Samsung Galaxy M52 è un ottimo smartphone Android, potente e decisamente economico. Se ancora non l’hai conosciuto te lo presentiamo noi, ma attento perché non potrai più farne a meno. Si tratta di un modello meno sponsorizzato rispetto agli altri. Tuttavia offre 6GB di RAM e 128GB di memoria interna in un display FHD+ Super AMOLED Plus da 6,7 pollici. Acquistalo a soli 299 euro!

Acquista il Samsung Galaxy M52 a soli 299€

Risparmia 100 euro acquistando il Samsung Galaxy M52 a soli 299 euro, invece di 399 euro. Un affare incredibile grazie al Black Friday 2022 di Amazon. Scopri la tecnologia 5G per navigare alla velocità della luce. Download, streaming, gaming online e trasferimento dati non sono mai stati così stabili e rapidi. E con il processore Octa-core, tutto è ancora più performante.

Scatta foto perfette con la tripla fotocamera. L’obiettivo principale offre 64MP per regalarti ricordi memorabile in qualsiasi condizione di luce grazie ai suoi sensori. Anche i selfie saranno fantastici grazie alla fotocamera frontale da 32MP. Rendi i tuoi social network un vero e proprio album. Acquista subito il Galaxy M52 a soli 299 euro. Puoi anche pagarlo a rate tasso zero.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.