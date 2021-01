Samsung Galaxy S21: eccoli subito su Amazon

La novità è servita: non appena Samsung ha iniziato la grande presentazione dei nuovi attesi Samsung Galaxy S21, eccoli disponibili su Amazon per chi vuol farli propri fin dal day one.

Samsung Galaxy S21, eccoli su Amazon

Questi tutti i modelli disponibili con i relativi prezzi di lancio:

Come sempre in questi casi, le scorte iniziali sono limitate solo i più veloci potranno garantirsi una spedizione immediata.

Per vedere le varie versioni e colorazioni è disponibile la seguente gallery:

Galaxy S21, tutti i modelli

Ecco tutti i modelli disponibili (per le tonalità cromatiche è sufficiente scegliere tra le opzioni offerte da Amazon):

Per tutti i modelli il preordine può essere effettuato immediatamente, ma la data di uscita è fissata nel 22 gennaio – giorno in cui inizieranno pertanto le distribuzioni anche sul marketplace.

Galaxy Buds Pro+

Disponibili fin da subito su Amazon anche i nuovissimi Samsung Galaxy Buds Pro+ (con adattatore USB-C) nelle colorazioni black, silver e violet: anche in questo caso le consegne sono disponibili dal 22 gennaio, con prezzo pari a 229 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.