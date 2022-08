Samsung Galaxy S21 riceve la beta di Android 13

Samsung ha aperto di recente il programma beta One UI 5.0 per Galaxy S21 in Corea del Sud: da adesso la stessa cosa è stata estesa anche al Regno Unito, dove gli utenti possono finalmente avere un assaggio di Android 13.

L’aggiornamento beta è in fase di rolling out per i modelli Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra e installa la versione del firmware G99xBXXU5ZVHE. Il download ha un peso complessivo di circa 2 GB ed è disponibile per i dispositivi sbloccati.

Come scaricare la beta di Android 13 per Galaxy S21

Per provare la beta di Android 13 per Galaxy S21 è necessario per il momento essere un utente nel Regno Unito e installare l’applicazione Samsung Members effettuando l’accesso con il proprio account.

Una volta fatto, basta cliccare sul banner che pubblicizza la beta di One UI 5.0 e registrare il proprio dispositivo. Effettuata la registrazione, inizierà automaticamente il download di Android 13 nel giro di qualche minuto.

Tra le novità previste con questo aggiornamento ci sono tutte le introduzioni inserite con l’ultima versione di Android, come la possibilità di modificare la propria collezione di sfondi nella schermata di blocco, sfondi individuali e personalizzati per tutti i contatti, la funzione per estrarre del testo dalle immagini e ulteriore customizzazioni per la Samsung Keyboard.

Non c’è ovviamente solo questo, ma anche miglioramenti della tavolozza dei colori, widget impilati, notifiche di attivazione per ogni app, miglioramenti delle prestazioni, del suono e della funzione di vibrazione, la possibilità di impostare una lingua diversa per ogni app. Ancora, miglioramenti dell’interfaccia utente di Samsung Dex, delle routine Bixby, della ricerca delle app e, in generale, della sicurezza e della privacy.

Il programma beta dovrebbe essere esteso agli altri paesi nei prossimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.