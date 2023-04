Fino a 300€ di cashback con Samsung Galaxy S23

Al via oggi una nuova promozione lanciata da Samsung che permette di ottenere un cashback fino a 300 euro con l’acquisto di uno dei nuovi smartphone top di gamma della linea Galaxy S23. Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne, dopo aver scelto e acquistato il proprio modello, è registrarlo sul portale Members dedicato.

Galaxy S23: cashback fino a 300 euro da Samsung

Vale sia per il Galaxy S23 (il risparmio totale è di 230 euro) sia per il Galaxy S23+ (-280 euro) e per il flagship Galaxy S23 Ultra (-533 euro), con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni e tagli di memoria. Il rimborso a cui si ha diritto sarà erogato direttamente tramite bonifico all’IBAN specificato.

Il cashback ha dunque un valore pari a 100 euro per il Galaxy S23, sale a 200 euro per il Galaxy S23+ e arriva infine alla soglia massima di 300 euro per il Galaxy S23 Ultra. A questo, come già anticipato, sono da aggiungere gli sconti applicati in automatico da Amazon, dei quali beneficiare subito all’atto dell’acquisto. In altre parole: il risparmio è doppio.

Per quanto riguarda le caratteristiche e le specifiche tecniche integrate, rimandiamo alle singole schede dei prodotti per conoscere tutti i dettagli. Qui sotto ci limitiamo a riportare quelle principali relative a display, processore e memoria, alle quali si aggiungono tre comparti fotografici differenti ed evoluti.

Samsung Galaxy S23: 6,1 pollici, Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB RAM, 128/256/512 GB;

Samsung Galaxy S23+: 6,6 pollici, Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB RAM, 256/512 GB;

Samsung Galaxy S23 Ultra: 6,8 pollici, Snapdragon 8 Gen 2, 8/12 GB RAM, 256/512 GB o 1 TB.

La promozione lanciata oggi da Samsung e relativa alla linea Galaxy S23 sarà attiva fino al 14 maggio 2023. Tutte le informazioni sono consultabili all’interno della pagina Amazon dedicata.

