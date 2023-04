Samsung Galaxy S23: arriva l'IA avanzata dell'app Galaxy Enhance-X

Samsung sgancia la bomba per i possessori della gamma di smartphone Galaxy S23 di ultima generazione. A nove mesi dal lancio dell’applicazione Galaxy Enhance-X su una limitata serie di dispositivi proprietari compatibili, essa arriva ufficialmente su Galaxy S23 rivoluzionando l’esperienza di modifica delle fotografie con il supporto dell’intelligenza artificiale.

L’IA arriva su Galaxy S23 con l’app Enhance-X

Il programma in questione ha visto giusto oggi, 24 aprile 2023, il rilascio della versione beta Samsung Galaxy Enhance-X v1.0.55, sviluppata proprio per l’ultimo fiore all’occhiello dell’azienda. L’editor di foto avanzato introduce quindi su Galaxy S23 la rimasterizzazione delle foto, il miglioramento delle immagini e le funzioni di rimozione degli artefatti, il tutto grazie all’elaborazione delle immagini tramite IA.

L’elaborazione complessa consentirà oltretutto la modifica di dettagli correlati a HDR, luminosità, messa a fuoco, distorsione dell’obiettivo, contrasto e upscaling, per un miglioramento della risoluzione fino a quattro volte rispetto a quella originale. Inoltre, sarà possibile applicare effetti luce e altre migliorie tramite menu appositi.

In breve, grazie all’app Galaxy Enhance-X sarà possibile usare le potenzialità di elaborazione di Samsung Galaxy S23 per cambiare radicalmente qualsiasi immagine, rendendola perfetta. L’ultima versione di Galaxy Enhance-X è dunque scaricabile tramite Galaxy Store e pesa 85 megabyte. In futuro, assicura Samsung, la iterazione v1.0.55 diventerà disponibile anche su Samsung Galaxy S22 e, in seguito, potrebbe persino arrivare su alcuni dispositivi della serie Galaxy A, anche se non con tutte le funzionalità già incluse alla luce della minore potenza del processore.

Sempre a proposito della società sudcoreana, secondo le ultime indiscrezioni essa starebbe sviluppando un sensore fotografico da addirittura 1 pollice, da rivendere a produttori terzi per i loro smartphone e non da utilizzare nei suoi Galaxy.