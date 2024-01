Samsung Galaxy S23: SALVA 360€ acquistandolo su eBay

Proprio in questo momento il Samsung Galaxy S23 è in offerta speciale su eBay. Si tratta di un’ottima occasione che ti permette di assicurarti uno smartphone Android top di gamma a un prezzo decisamente conveniente. Al momento, anche se la quantità disponibile è limitata, ancora è possibile fare ordini. Sbrigati però, perché sta andando a ruba. Acquistalo adesso salvando 360 euro dalle tue tasche. La consegna gratuita e la possibilità di Tasso Zero sono incluse.

Samsung Galaxy S23: tutto quello che cerchi in uno smartphone dai superpoteri

Il Samsung Galaxy S23 8GB + 128GB è un vero smartphone dai superpoteri. Velocità e prestazioni sono sempre a livelli pazzeschi grazie agli 8GB di RAM ben gestiti e al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che lo fa viaggiare veloce come il vento. Anche lato connettività è pazzesco. Tecnologia WiFi 6 e 5G garantiscono navigazione, trasferimento dati, streaming e gaming super rapidi e senza latenza. Il display Dynamic AMOLED 2X 120Hz regala immagini mozzafiato.

Acquistalo salvando 360 euro grazie a questa offerta. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 206,33 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.