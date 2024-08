Samsung Galaxy S23 torna a PREZZO SHOCK su eBay

Su eBay il Samsung Galaxy S23 è tornato a un prezzo shock. Acquista la versione da 256GB a soli 549,99€! Stai risparmiando un sacco di euro. Le scorte sono poche, perciò ti consigliamo di essere veloce se vuoi riceverlo a casa. I vantaggi continuano con eBay.

Infatti, oggi hai la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 183,33€. La prima al momento dell’ordine e le altre due nei mesi successivi.

Samsung Galaxy S23: una bomba di smartphone

Il Samsung Galaxy S23 256GB è una vera esplosione di prestazioni e potenza. Il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è una vera forza della tecnologia. Questo processore rivoluzionario alimenta il tuo smartphone per regalarti una migliore esperienza streaming, gaming e video.

Il display Dynamic AMOLED 2X è fantastico con 120Hz di refresh rate, per una fluidità incredibile, e 6,1 pollici! Le foto sono sempre stupende grazie alla tripla fotocamera da 50MP. La batteria dura tutto il giorno e oltre grazie alla gestione intelligente dell’energia.

La Galaxy AI rende tutto più semplice da fare, un supporto davvero eccellente tutti i giorni e per le occasioni di viaggio. Acquista ora il tuo Galaxy S23 256GB a soli 549,99€.