Samsung Galaxy S23 Ultra 5G da 8/256GB a soli 848€ su eBay (CODICE SCONTO)

Da poco è stata annunciata la nuova generazione di smartphone di Samsung, tuttavia il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G resta ancora uno dei migliori dispositivi che possiate acquistare come rapporto qualità prezzo. Estetica da urlo e altissima qualità tecnica sono i suoi punti di forza e oggi su eBay la versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione può essere acquistato all’incredibile prezzo scontato di 848 euro. Il prezzo finale è frutto di uno sconto del 15% sul prezzo consigliato a cui potete aggiungere un ulteriore sconto di 40 euro tramite il codice PSPRFEB24 da inserire all’atto dell’acquisto.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: la ottime caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un concentrato elegante e compatto di potenza e potenti prestazioni: è dotato del potente chip Snapdragon 8 Gen 2 a cui affianca, in questo caso, 8GB di RAM, 256GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche un grande display AMOLED di altissima qualità con diagonale di 6,8 pollici, risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche ci sono anche quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 200 Megapixel e la fantastica S-Pen inclusa nell’apposito alloggio ricavato all’interno della scocca. Il sistema operativo è Android 13 con One UI.

Non perdete altro tempo e non rischiate che le scorte o la promozione possa terminare. Correte immediatamente su eBay e acquistate il fantastico Samsung Galaxy S23 Ultra 5G con 8GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione al prezzo scontato di 848 euro che è di fatto un prezzo incredibilmente basso per un device di tale portata. Non dimenticate di inserire il codice sconto PSPRFEB24 prima di procedere con l’acquisto e tenete conto anche dell’affidabilità del venditore pari al 99,5% su quasi 36mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.