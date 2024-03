Samsung Galaxy S24 a 699€ è un SOGNO che si avvera grazie a eBay!

Non vedevi l’ora di poter approfittare di un ottimo sconto sul fantastico Samsung Galaxy S24? Eccolo arrivato! Mentre il suo prezzo di listino si aggira sui 929,00€, su eBay riuscirai a farlo tuo per soli 699,90€, risparmiando in tuto ben 229,10€!

Tutte le caratteristiche di Samsung Galaxy S24

Partendo dal display Dynamic AMOLED da 6.2″ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, avrai un pannello che ti permette di fruire dei tuoi contenuti preferiti al meglio. Con il processore Exynos 2400 fino a 3.2 GHz, avrai anche a disposizione prestazioni eccezionali per qualsiasi attività. Per non parlare della batteria da 4000 mAh, grazie alla quale avrai un’autonomia prolungata per tutto il giorno.

Tra le varie caratteristiche delle fotocamere vi è uno zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 30x che ti permetterà avvicinarti al soggetto desiderato. Grazie alla modalità Super HDR, poi, potrai avere scatti incredibili.

Una delle novità più all’avanguardia è sicuramente Galaxy AI: un assistente personale che ti aiuterà a creare contenuti, tradurre lingue, comunicare e gestire il tuo dispositivo in modo più efficiente che mai. Grazie alla Modifica Generativa, potrai perfezionare le tue foto e rimuovere gli oggetti indesiderati con facilità. La funzione Cerchia e Cerca ti permette di trovare informazioni online in modo rapido e intuitivo.

Chiaramente è presente anche la connessione 5G per scaricare film, giocare online e navigare in internet senza problemi di lag. Tra le varie caratteristiche possiamo citare il sensore di impronta digitale integrato nel display e la certificazione IP68, grazie alla quale il Galaxy S24 è resistente all’acqua e alla polvere, offrendoti tranquillità in ogni situazione.

Risparmia subito 229,10€ sull’acquisto del tuo Samsung Galaxy S24 e prendilo a soli 699,90€!