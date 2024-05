Samsung Galaxy S24+: ecco il COUPON per averlo a 824€

L’ottima offerta di eBay sul Samsung Galaxy S24+ è ancora disponibile, ma con quantità limitata. Ecco perché è necessario che tu sia veloce se vuoi aggiudicartene uno. Un super prezzo ti sta aspettando, se sei ancora in tempo. Mettilo in carrello e ottienilo a soli 824€ circa appena!

Per ottenere questo prezzo così competitivo, per questo nuovo smartphone dotato di Intelligenza Artificiale, devi inserire il Codice PSPRMAY24 nell’apposita sezione dedicata ai voucher sconto, prima della conferma del metodo di pagamento. Con consegna gratuita, ti arriva a casa senza costi aggiuntivi.

Samsung Galaxy S24+: ampio display, prezzo ristretto

Il Samsung Galaxy S24+ è lo smartphone ideale per chi cerca tutte le nuovissime funzionalità del Galaxy S24, ma con un display decisamente più ampio e comodo. Con 6,7 pollici di superficie intera dello schermo, con tecnologia Dynamic AMOLED 2X e 120Hz di refresh rate hai colori brillanti e tanta fluidità.

Il processore Deca-core assicura fluidità e velocità anche lato chipset. Infatti, le prestazioni sono eccezionali per sfruttare al massimo tutta l’Intelligenza Artificiale di Samsung. Anche la fotocamera non scherza. Parliamo di triplo obiettivo con 50MP per foto e video 8K davvero incredibili.

Con 12GB di RAM hai il massimo risultato in utilizzo, anche con il multitasking. I 256GB di ROM ti permettono di installare e archiviare tutto quello che vuoi senza alcun limite o problema. Acquista il tuo Samsung Galaxy S24+ a soli 824€ circa con il Codice PSPRMAY24. Con PayPal paghi in 3 rate a tasso zero.