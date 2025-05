Samsung Galaxy S24 scontato del 47% è un’occasione irripetibile

Cerchi uno smartphone top di gamma ma non vuoi spendere una fortuna? Samsung Galaxy S24 è ora in offerta su eBay con uno sconto clamoroso del 47% che ti permette di acquistarlo a soli 526,40€. No, non è l’ultimo modello della serie, ma è uscito solamente pochi mesi fa e ha davvero tutto il meglio di quello che cerchi in uno smartphone.

3 ragioni per scegliere il Samsung Galaxy S24

Potenza e fluidità al top

Funzionalità IA native

Design premium

Samsung Galaxy S24: design compatto, prestazioni da gigante

Qualunque aspetto tu voglia prendere in considerazione nel Samsung Galaxy S24 rimarrai piacevolmente sorpreso. Già solamente a guardarlo, anche grazie alle colorazioni con le tonalità che si ispirano al mondo dei minerali, rimani affascinato. Ma è solo quando inizi a usarlo che ti rendi conto della netta differenza con tutti gli smartphone che hai avuto fino a oggi.

E al di là dell’inevitabile evoluzione tecnologica per cui ogni smartphone nuovo è più potente ed efficiente del predecessore, Samsung Galaxy S24 introduce tutto il mondo delle funzionalità di intelligenza artificiale. Con Samsung Galaxy S24 non si tratta di scaricare un’applicazione, ma di avere l’intero smartphone orientato in ottica AI per offrirti funzionalità che altrimenti non troveresti da nessuna parte.

Qualche esempio? Con Galaxy AI puoi ricevere traduzioni in tempo reale, ottenere riepiloghi istantanei sulle tue registrazioni vocali, accedere a Circle to Search di Google per un nuovo modo di fare ricerche online e sfruttare tutte le potenzialità di fotoritocco.

Ideale per chi…

Vuole uno smartphone compatto ma potente

Ama fotografare e condividere al volo

Cerca velocità, sicurezza e aggiornamenti costanti

Dal display da 6.2” Dynamic AMOLED 2X alla tripla fotocamera posteriore da 50 MP, 12 MP e 10 MP passando per la nuovissima versione di One UI e tutte le funzionalità di intelligenza artificiale: Samsung Galaxy S24 è davvero uno smartphone top, ma a un prezzo molto più accessibile. Approfitta dell’offerta per acquistarlo con il 47% di sconto.