Samsung Galaxy S24: stesso prezzo dei Galaxy S23

Il mercato degli smartphone sta iniziando a dare segnali di ripresa, ma di pari passo si sta verificando un incremento progressivo dei prezzi dovuto a svariati fattori. Nonostante ciò, per il Samsung Galaxy S24, il cui evento di presentazione dovrebbe tenersi a gennaio 2024, l’azienda produttrice sembra essere intenzionata a mantenere il medesimo costo della serie precedente.

Samsung Galaxy S24: prezzi in linea con i Galaxy S23

Stando infatti a quanto emerso da un recente report del sito coreano Hankyung, il Galaxy S24 “base” sarà in vendita a partire da 799 dollari, il Galaxy S24+ costerà 999 dollari e il Galaxy S24 Ultra avrà un prezzo di circa 1.199 dollari. Ovviamente, in proporzione allo storge scelto per il dispositivo il prezzo andrà poi di volta in volta ad aumentare. Ad ogni modo, si tratta di cifre abbastanza simili a quelli con cui sono stati lanciati i Galaxy S23 a febbraio scorso.

Rilasciando la serie Galaxy S24 agli stessi prezzi dei Galaxy S23, Samsung punterebbe ad incrementare le vendite del 10%, con almeno 35 milioni di unità. Nel dettaglio, si tratterebbe di 15,9 milioni di S24 Ultra (vale a dire il 45% del totale), 13,5 milioni di S24 “base” (ovvero il 38%) e 5,8 milioni di S24+ (cioè il 16%).

Il report afferma altresì che la scelta del processore Exynos 2400 per le varianti base e Plus del prossimo top di gamma della sudcoreana in alcuni mercati, Italia compresa, aiuterà l’azienda a mantenere gli stessi prezzi anche quest’anno. Per il Galaxy S24 Ultra, invece, su scala globale verrà sfruttato il processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.