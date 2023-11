Samsung Galaxy S24: la quantità di RAM è deludente

Sono da poco state diffuse nuove e “tristi” indiscrezioni in merito alla gamma Samsung Galaxy S24 che dovrebbe venire commercializzato a partire da gennaio 2024. Questa volta si parla di RAM.

Samsung Galaxy S24: nessuna versione con 16 GB di RAM

L’autorevole leaker Ice Universe ha infatti riportato sul social network X le sue ultime indiscrezioni in merito alla memora dei nuovi smartphone top di gamma di casa Samsung, asserendo che, al pari dell’attuale serie Galaxy S23, saranno probabilmente disponibili solo due tagli di memoria RAM.

Più precisamente, per il Galaxy S24 Plus e per il Galaxy S24 Ultra, Samsung avrebbe previsto un taglio di memoria RAM base da 8 GB e uno da 12 GB, mentre per il Galaxy S24 sarebbe stata prevista solo una versione con 8 GB di RAM. Alla luce di tali informazioni e in contrasto con quanto precedentemetne vociferato, secondo il leaker non sarebbero state comunque previste da Samsung versioni con 16 GB di RAM.

Ice Universe ha altresì commentato la scelta compiuta da Samsung affermando che anche quando i prezzi della memoria sono scesi in modo significativo, TM Roh ha comunque insistito sull’utilizzo di 8 GB di memoria per S24. Il meccanismo di gestione della memoria backend spazzatura della One UI 6 richiedeva molta memoria, ma Samsung ha fornito all’S24 solo 8 GB di RAM. Ho rimproverato TM Roh innumerevoli volte e sono stanco. È davvero il cancro di Samsung.

Nel caso in cui le indiscrezioni in questione si rivelassero fondate, lo scenario che si prospetta potrebbe non essere granché positivo per Samsung, visto e considerato che gli utenti potrebbero non gradire che non sia avvenuto un incremento della RAM per quattro anni di seguito e che invece molte aziende concorrenti abbiano ormai deciso di offrire 16 GB di RAM o addirittura 24 GB di RAM su determinati modelli.