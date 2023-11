Samsung Galaxy S24: in vendita da fine gennaio

Quando saranno lanciati sul mercato i nuovi e tanto chiacchierati Samsung Galaxy S24? A rispondere non ci ha pensato direttamente il colosso sudcoreano, ma lo hanno fatto le ultime indiscrezioni provenienti dal The Elec e a quanto pare la data da segnare sul calendario è il 30 gennaio 2024.

Samsung Galaxy S24: vendite anticipate al 30 gennaio 2024

Andando più nello specifico, quella indicata poc’anzi sarebbe la data scelta da Samsung per la vendita generale dei suoi nuovi smartphone top di gamma, che dovrebbe essere stata fissata un paio di settimane dopo l’evento di lancio Galaxy Unpacked, il quale avrà presumibilmente luogo il 17 gennaio.

Chi, invece, provvederà a preordinare entro il 25 gennaio il Samsung Galaxy S24, S24 Plus ed S24 Ultra potrà ricevere tra il 26 e il 30 gennaio il dispositivo scelto, per cui chi effettuerà il preordine potrebbe ottenere in anticipo il dispositivo rispetto alla data fissata per il via alla commercializzazione.

Se tutte queste informazioni sono esatte, Samsung presenterà la gamma Galaxy S24 in anticipo, su base annua, rispetto alla serie Galaxy S23 che è stata presentata a febbraio 2023.

Inoltre, Samsung prevede di tenere il suo evento Galaxy Unpacked a San Jose, in California, una scelta questa che risulta essere rappresentativa della collaborazione con Google e della concorrenza con Apple, entrambe aventi sede nelle immediate vicinanze.

Chiaramente occorre tenere presente che in mancanza di conferme ufficiali da parte di Samsung, tutte le informazioni diffuse sino ad ora potrebbero alla fine rivelarsi errate, ma considerando l’avvicendarsi delle date di certo sarà possibile ottenere maggiori e soprattutto ufficiali dettagli nei giorni a seguire.