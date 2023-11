Samsung Galaxy S24: tanta AI generativa in dote

Sui Samsung Galaxy S24 che dovrebbero essere introdotti sul mercato all’inizio del prossimo anno ci sarà con molta probabilità tanta intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy S24 con AI generativa

Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, Samsung avrebbe intenzione di rendere i suoi Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra i primi smartphone con più AI di sempre, grazie anche e soprattutto alla performance che cono in grado di garantire processori quali Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3.

Andando più nello specifico, il Korea Daily riferisce che Samsung ritiene che l’intelligenza artificiale integrata direttamente nei suoi dispositivi possa contribuire ad aumentare di gran lunga la domanda e per tale ragione avrebbe pensato di implementare ChatGPT o Bard sui suoi Galaxy, collaborando con Microsoft e Google. Ulteriori funzionalità sarebbero poi state sviluppate in maniera autonoma.

L’AI generativa dovrebbe riguardare le principali funzioni dello smartphone, ovvero foto, messaggi e riconoscimento vocale, andando a realizzare contenuti basati su parole chiave fornite dall’utente.

Non è poi da escludere l’ipotesi che anche che l’assistente vocale Bixby possa sfruttare maggiormente l’AI, propendo conversazioni più naturali e intelligenti con gli utenti.

Da tenere presente che, sempre in base a quanto riferito, Samsung avrebbe fissato un obiettivo decisamente ambizioso per i suoi Galaxy S24: spedire 35 milioni di unità nel 2024, vale a dire il 10% in più rispetto alla gamma Galaxy S23 e notevolmente di più rispetto alle serie Galaxy S22 e Galaxy S21. Inoltre, il colosso sudcoreano avrebbe fissato il volume di produzione per le serie Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 a 8,2 milioni di unità.