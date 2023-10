Exynos 2400 ufficiale: ecco il nuovo chip Samsung top di gamma

È passato un anno e mezzo dalla presentazione del chipset Exynos 2200 di fascia alta e da allora Samsung non ha rilasciato alcun SoC top di gamma da dotare ai suoi smartphone flagship. La corsa contro Qualcomm si è fermata durante il 2023 per dare più tempo ai tecnici e ricercatori, intenti a sviluppare una soluzione performante e affidabile. Ebbene, i risultati finalmente sono arrivati, poiché la società sudcoreana ha presentato il chipset Exynos 2400 il cui debutto è previsto per il 2024.

Samsung presenta Exynos 2400

Il SoC Exynos 2400 è stato mostrato durante il System LSI Tech e, pur in assenza di una scheda tecnica completa, sappiamo alcuni dettagli chiave fondamentali. Ad esempio, pur non avendo informazioni sul cluster CPU, è stato riferito che il SoC dovrebbe avere una configurazione a 10 core ed è stato fabbricato con processo LPP+ a 4 nm dell’azienda, per una efficienza energetica maggiore rispetto al processo LPP utilizzato per il chip Tensor G3 presente in Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

La società ha dunque dimostrato le capacità di ray-tracing del chipset con una demo della GPU Xclipse 940 basata su RDNA3, che potrebbe diventare una delle soluzioni di riferimento per il gaming mobile. Il vero salto di qualità si nota lato CPU, con un presunto miglioramento del 70% nell’elaborazione e un aumento di 14,7 volte nelle prestazioni dell’intelligenza artificiale rispetto ad Exynos 2200. Non mancherà, peraltro, una serie di nuovi strumenti IA integrati al chip come la generazione di immagini a partire da prompt testuali.

Ma su quali smartphone arriverà? Secondo i tipster, data la presentazione di queste ore, Exynos 2400 potrebbe apparire nella linea Samsung Galaxy S24 il prossimo anno, ma non v’è alcuna certezza al riguardo. Oltre ad attendere maggiori informazioni sulle specifiche, pertanto, si aspetta anche la conferma dei telefoni compatibili.