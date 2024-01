Samsung Galaxy S24 già in SUPER OFFERTA su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 sta facendo girare la testa a tantissimi utenti che non vedono l’ora di mettere mano all’Intelligenza Artificiale integrata. Deve ancora arrivare sul mercato che è già in super offerta su Amazon. Acquistalo a soli 929 euro, invece di 999 euro. La data di uscita è per il 24 gennaio 2024. Quindi oggi hai la possibilità di preordinarlo a un prezzo decisamente esclusivo. Ovviamente la consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime.

Samsung Galaxy S24 a prezzo top

Grazie ad Amazon oggi preordini il Samsung Galaxy S24 a un prezzo eccezionale. La versione in promozione è quella da 256GB di ROM nella colorazione Onyx Black. Con una batteria da 4000 mAh ottimizzata puoi sfruttarlo per tutta la giornata e oltre. Il display Full HD+ Dynamic AMOLED 2X è esagerato. I colori sono pazzeschi e i dettagli incredibili. Lo schermo da 6,2 pollici è super immersivo. Goditi tutta la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3!

Preordinalo adesso a soli 929 euro, invece di 999 euro. Ricordati che questo vantaggio è un’esclusiva per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.