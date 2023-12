Samsung Galaxy S24: svelati i prezzi in Europa

All’arrivo sul mercato dei nuovi Samsung Galaxy S24 non manca molto, le indiscrezioni suggeriscono infatti che i prossimi smartphone top ti gamma del colosso sudcoreano saranno annunciati in occasione di uno speciale evento che si terrà a inizio gennaio 2024. Ma quale sarà il prezzo dei dispositivi? A svelarlo è un recente rumor, in riferimento a quelle che saranno le cifre fissate per l’Europa.

Samsung Galaxy S24: ecco i prezzi europei

Delle voci provenienti dalla Corea hanno sostenuto nei giorni scorsi che i prezzi non avrebbero subito variazioni rilevanti con l’avvento della nuova generazione di smartphone, ma un’ulteriore indiscrezione approfondisce il discorso, fornendo i prezzi in Europa, modello per modello e per ogni configurazione possibile.

Ecco, dunque, le cifre che sarebbero previste per il mercato europeo dei tre Samsung Galaxy S24.

Galaxy S24 (tutte, presumibilmente, da 8 GB di RAM) 128 GB: 899 euro 256 GB: 959 euro

(tutte, presumibilmente, da 8 GB di RAM) Galaxy S24+ (come sopra per quel che riguarda la RAM) 256 GB: 1.149 euro 512 GB: 1.269 euro

(come sopra per quel che riguarda la RAM) Galaxy S24 Ultra (tutte, presumibilmente, da 12 GB di RAM) 256 GB: 1.449 euro 512 GB: 1.569 euro 1 TB: 1.809 euro

(tutte, presumibilmente, da 12 GB di RAM)

In sostanza, i due Samsung Galaxy S24 “base” dovrebbero costare circa 50 euro in meno rispetto ai corrispondenti modelli attualmente proposti, mentre per l’S24 Ultra non vi sarebbero sostanziali differenze rispetto al modello attualmente in carica.

È tuttavia bene tenere presente che quasi certamente quelli di cui sopra non saranno i prezzi italiani, visto e considerato che l’Italia è il paese con la più elevata tassazione, pertanto è cosa assai probabile che le cifre per il Bel Paese saranno maggiori.