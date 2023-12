Samsung Galaxy S24: specifiche e data di lancio

Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su X le principali specifiche dei Samsung Galaxy S24. Le indiscrezioni sui nuovi smartphone circolano già da molte settimane, ma ora è possibile conoscere dettagli quasi ufficiali. Un conto alla rovescia svela inoltre la data di lancio: 17 gennaio 2024 alle ore 19:00 italiane. Una delle novità prevista è Galaxy AI, funzionalità di IA generativa basate sul modello Gauss.

Galaxy S24: specifiche principali

Dalle immagini pubblicate online non si notano differenze estetiche rispetto agli attuali Galaxy S23. Il design rimarrà quindi praticamente invariato, ma il modello Ultra non avrà più uno schermo leggermente curvo. Il Galaxy S24 Ultra avrà un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, telaio in titanio e fotocamera posteriore principale da 200 megapixel.

Le altre fotocamere dovrebbero avere sensori da 12, 50 e 10 megapixel (ultra grandangolare, teleobiettivo con zoom ottico 10x e teleobiettivo con zoom ottico 3x). La fotocamera frontale ha un sensore da 12 megapixel. Il Galaxy S24 integra inoltre 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage e batteria da 5.000 mAh. Presente ovviamente la stilo S Pen.

Queste sono invece le specifiche del Galaxy S24+: telaio in alluminio, schermo display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 12 megapixel, 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage e batteria da 4.900 mAh.

Infine, il Galaxy S24 ha telaio in alluminio, schermo display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione FHD+, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), fotocamera frontale da 12 megapixel, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage e batteria da 4.000 mAh.

Tutti i modelli venduti in Corea, Cina e Stati Uniti integreranno il processore Snapdragon 8 Gen 3. In altri paesi potrebbe essere usato il Samsung Exynos 2400. Come detto, il lancio è previsto alle ore 19:00 del 17 gennaio 2024. Le vendite dovrebbero iniziare il 30 gennaio.