Samsung Galaxy S24: ecco tutte le colorazioni

Qualche giorno fa, l’intera famiglia di Samsung Galaxy S24 è stata avvistata presso la FCC, il che sta a segnalare l’arrivo sul mercato sempre più imminente dei nuovi smartphone. Le certificazioni hanno rivelato solo informazioni ovvie, come la presenza del Wi-Fi 6E, quella del Bluetooth 5.3 ecc. Adesso, però, sono emersi anche interessanti dettagli in merito a quelli che pare saranno i colori dei device.

Samsung Galaxy S24: le colorazioni disponibili

Sono infatti trapelate in Rete nuove immagini, visibili di seguito, del Samsung Galaxy S24 base, Plus e Ultra, grazie alla redazione di Windows Report. Sembrano essere dei render ufficiali, i quali mostrano le varie colorazioni in cui i dispositivi verranno commercializzati.

Il più prestigioso dei modelli, ovvero il Samsung Galaxy S24 Ultra, dovrebbe disporre di una scocca in titanio nelle colorazioni “Titanium Black,” “Titanium Gray,” “Titanium Violet,” e “Titanium Yellow”. Gli altri due modelli, ovvero l’S24 e l’S24 Plus, dovrebbero invece poter contare su una scocca in alluminio e saranno disponibili nelle colorazioni “Onyx Black”, “Marble Grey”, “Cobalt Violet” e “Amber Yellow”.

Le tonalità sono quindi bene o male le stesse per l’intera gamma, seppur con delle leggere variazioni. Un’altra cosa da notare è che le colorazioni sono abbastanza simili a quelle degli attuali Galaxy S23, ad eccezione per il fatto che la variante verde è stata sostituita con quella gialla e gli altri tre colori sono sfumature di nero, grigio e viola.

Ovviamente per il momento non vi è ancora nulla di confermato da parte del colosso sudcoreano, per cui il tutto va preso con le pinze, come si suol dire, ma per saperne di più non toccherà attendere molto a lungo.