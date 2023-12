Samsung Galaxy S24: tutti i modelli certificati presso la FCC

Nuovo giorno, nuove informazioni riguardo i Samsung Galaxy S24 che dovrebbero fare capolino sul mercato all’inizio del prossimo anno. Questa volta, però, si tratta di dati certi, sebbene non ancora diffusi ufficialmente dalla sudcoreana. Infatti, tutti i modelli che andranno a costituire la nuova gamma di smartphone sono stati avvistati nelle scorse ore presso la FCC.

Samsung Galaxy S24 avvistati presso la FCC

Le certificazioni non svelano molti dettagli, ma vanno a confermare ancora una volta che Samsung intende presentare i dispositivi in anticipo rispetto a quanto avvenuto negli anni addietro.

Andando più nello specifico, la FCC ha certificato il Samsung Galaxy S24 “liscio” con codice SM-S921U, il modello S24 Plus con codice SM-S926U e il modello S24 Ultra con codice SM-S928U. Il carattere finale nella nomenclatura Samsung indica l’area geografica o un operatore specifico, quindi è lecito supporre che per gli utenti europei arriveranno i soliti “B”.

Per il resto, la documentazione rivela solo informazioni che sono abbastanza scontate, come la presenza di Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, ricarica wireless e NFC. Per il modello S24 Ultra ci sono anche il chip UWB e la S Pen integrata.

Sono altresì presenti dettagli più specifici in merito al tipo di frequenze e tecnologie cellulari supportate, ma si tratta di elemento strettamente legati all’area geografica, motivo per cui non ha senso, ora come ora, ispezionare troppo la cosa. Quel che è certo e che chiaramente non stupisce in modo particolare, è che tutti e tre i modelli dei nuovi top di gamma della sudcoreana sono in grado di supportare la connettività 5G.